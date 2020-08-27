Лучших участников добровольческого движения награждают бонусами и скидками
В Бурятии запущен проект «Единая карта волонтёра» – это знак благодарности добровольцам, которые в период распространения коронавирусной инфекции оказывали помощь нуждающимся жителям республики. Карта является поощрением лучших представителей добровольческого движения региона. Для волонтёров такая карта даёт право на получение бонусов и скидок от партнёров проекта.
- «Единая карта волонтёра» направлена на развитие добровольческого движения в Бурятии, а также на выявление наиболее активных представителей волонтёрской деятельности, – отметила директор молодёжного центра РБ Эржэна Никифорова.
Получить такую карту могут добровольцы:
- в возрасте от 14 лет, осуществляющие и реализующие добровольческую деятельность в Бурятии;
- постоянно проживающие на территории Бурятии;
- имеющие личную книжку добровольца;
- отработавшие более 100 часов.
Для того чтобы стать партнёром проекта, необходимо позвонить в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» (т. 37-95-29) или написать в инстаграм молодёжного центра минспорта РБ. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Добровольцы Бурятии получили «Единую карту волонтёра»
Общество, Фото:
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