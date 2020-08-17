Скончался известный бурятский борец и тренер Сергей Замбалов
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Вчера, 16 августа, на 56-м году жизни скончался вице-президент федерации вольной борьбы Бурятии, директор спортивной школы №12 Сергей Замбалов.
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- Жизнерадостный и целеустремлённый, отзывчивый и верный своему слову с характером настоящего чемпиона Сергей Замбалов был сильным наставником для борцов Бурятии, - так о нём отзываются в министерстве спорта республики.
Сергей Замбалов родился 29 сентября 1964 года. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии. С 1984 по 1996 годы был в сборной СССР и России, выступал в весе до 52 кг. В 1987 году стал обладателем Кубка мира. Завоевал звание чемпиона СССР в 1990 году и чемпиона России в 1993-м.
В 1993 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Спустя год взял также бронзу чемпионата Европы.
Завершил спортивную карьеру в 1996 году. Занимался тренерской деятельностью.
Ушёл из жизни вице-президент федерации борьбы Бурятии
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