В Иркутске подростки предстанут перед судом за угоны и кражи

Уголовное дело передано в суд



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей города. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение», ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».



По версии следствия, с июля по август 2019 года пять подростков на территории Октябрьского района города Иркутска совершали угоны автомобилей отечественного производства. В сентябре 2019 года двое из них украли 8 тысяч рублей у водителя маршрутного автобуса. Все преступления совершены обвиняемыми в период их несовершеннолетия (от 14 до 17 лет), двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.



Подростки были задержаны полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



- В ходе расследования следователями выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в связи с чем в органы субъектов профилактики внесены представления об их устранении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Пятый фигурант дела, согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, признан невменяемым и нуждается в применении мер медицинского характера, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении четырёх молодых людей с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.

