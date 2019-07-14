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Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии

Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии
Общество, 
Звёздный стилист приехал в деревню Гужиры Тункинского района

Как сообщал «Байкал-Daily», звёздный стилист и певец Сергей Зверев 11 июля прилетел в Иркутск.

«Прилетел в Иркутск... Земляки, подскажите какие проблемы надо осветить???» - спросил тогда у своих подписчиков Сергей Зверев в «Инстаграме». Жители оставили здесь довольно много комментариев о проблемах города и в целом региона.

Позже он сделал репост новости одного из областных СМИ, где сообщается о проблемах по разработке проекта рекультивации отходов БЦБК.

Побывал известный шоумен и в Бурятии, в деревне Гужиры Тункинского района. Здесь Сергей Зверев посетил старинную церковь, состояние которой, по его словам, стало ещё хуже. И на своей странице в соцсети он объявил сбор средств на реставрацию храма.

- Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь!!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма. Когда этот храм строили императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя, - написал звездный стилист в «Инстаграме». 

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Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма... Моя личная карточка Сбербанка для пожертвований на восстановление этого храма 4276 3801 5735 4718 ⛪️⛪️⛪️ Когда этот храм строили Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!! #гужиры #родина #тункинскийрайон #байкал #сергейзверев #зверев #храм #церковь #храмименипрофия #реставрацияхрама #восстановлениехрама

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)



Также он опубликовал в социальной сети видео, где показано состояние старого храма, и реквизиты карты, куда можно перечислить средства. 

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Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма... Моя личная карточка Сбербанка для пожертвований на восстановление этого храма 4276 3801 5735 4718 ⛪️⛪️⛪️ Когда этот храм строили Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!! #гужиры #родина #тункинскийрайон #байкал #сергейзверев #зверев #храм #церковь #храмименипрофия #реставрацияхрама #восстановлениехрама

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)



В 2016 году сообщалось, что Сергей Зверев поможет в реконструкции церкви в селе Гужиры. Администрация сельского поселения «Далахай» три года назад занялась подготовкой и поиском документов по объекту. И тогда стало известно, что нашёлся меценат, который готов помочь в восстановлении церкви. Однако работы по реставрации так и не начались.





храм реконструкция
 
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