Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 13 Июл 2019 в 12:20 PDT

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Также он опубликовал в социальной сети видео, где показано состояние старого храма, и реквизиты карты, куда можно перечислить средства.

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 13 Июл 2019 в 12:20 PDT

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