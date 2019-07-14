Сергей Зверев открыл сбор средств на восстановление храма в Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», звёздный стилист и певец Сергей Зверев 11 июля прилетел в Иркутск.
«Прилетел в Иркутск... Земляки, подскажите какие проблемы надо осветить???» - спросил тогда у своих подписчиков Сергей Зверев в «Инстаграме». Жители оставили здесь довольно много комментариев о проблемах города и в целом региона.
Позже он сделал репост новости одного из областных СМИ, где сообщается о проблемах по разработке проекта рекультивации отходов БЦБК.
Побывал известный шоумен и в Бурятии, в деревне Гужиры Тункинского района. Здесь Сергей Зверев посетил старинную церковь, состояние которой, по его словам, стало ещё хуже. И на своей странице в соцсети он объявил сбор средств на реставрацию храма.
- Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь!!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма. Когда этот храм строили императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя, - написал звездный стилист в «Инстаграме».
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Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма... Моя личная карточка Сбербанка для пожертвований на восстановление этого храма 4276 3801 5735 4718 ⛪️⛪️⛪️ Когда этот храм строили Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!! #гужиры #родина #тункинскийрайон #байкал #сергейзверев #зверев #храм #церковь #храмименипрофия #реставрацияхрама #восстановлениехрама
Также он опубликовал в социальной сети видео, где показано состояние старого храма, и реквизиты карты, куда можно перечислить средства.
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Заехал в мою деревню Гужиры и обнаружил, что состояние каменной церкви во имя святой Троицы всё хуже и хуже... Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я лично сам открыл сбор на восстановление этого храма... Моя личная карточка Сбербанка для пожертвований на восстановление этого храма 4276 3801 5735 4718 ⛪️⛪️⛪️ Когда этот храм строили Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!! #гужиры #родина #тункинскийрайон #байкал #сергейзверев #зверев #храм #церковь #храмименипрофия #реставрацияхрама #восстановлениехрама
В 2016 году сообщалось, что Сергей Зверев поможет в реконструкции церкви в селе Гужиры. Администрация сельского поселения «Далахай» три года назад занялась подготовкой и поиском документов по объекту. И тогда стало известно, что нашёлся меценат, который готов помочь в восстановлении церкви. Однако работы по реставрации так и не начались.