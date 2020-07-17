В Бурятии начали перевозить 41-метровую статую божества

41-метровая статуя божества Арьяа Баала, создаваемая в Бурятии, изготовлена. Как сообщал «Байкал-Daily», монумент установят в селе Санага Закаменского района на склоне горы.
Для того, чтобы перевезти статую, которую возводили в пригороде Улан-Удэ, её разделили на 35 частей.
- По линиям монумент будет нарезаться на части, грузиться на грузовики и вывозиться на расстояние почти 500 км от мастерской в Нурселении. Там, в селе Санага, надо будет подняться на гору, выгрузить и установить на место, - сообщали ранее в благотворительном фонде «Нэгэдэл».
Накануне, 16 июля, в Санагу отправилась машина с частью масштабного сооружения. Всего же потребуется более 10 рейсов, чтобы полностью доставить его на место.
- Молебен – благословение на дальнюю дорогу. Вот, и наступил день начала переезда божества Арья Баала. Ламы читают молитвы, телевидение снимает происходящее. Активисты фонда «Нэгэдэл» со вчерашнего вечера находятся в эпицентре событий, в Нурселении. Убирались в доме, готовили праздничный стол. Сегодня действительно праздничная атмосфера! Мы продолжаем благодарить наших земляков и всех друзей, помогающих нам в этом благородном деле, - сообщается на странице благотворительного фонда «Нэгэдэл».
Сейчас сбор средств продолжается – статую нужно полностью перевезти и собрать её уже на месте и установить.
Как сообщал «Байкал-Daily», идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России.
- Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: I Пандидо Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев в своё время называл Санагу Диваажином, страной богов, - рассказывали жители села Санага.