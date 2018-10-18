В Бурятии появится 41-метровая святыня

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Трудится над большим сооружением мастер, бурятский художник-монументалист Юрий Мандаганов совместно с группой помощников. Сначала они приготовят каркас своеобразного памятника, потом сверху нанесут современный композитный материал. По оценкам исполнителей проекта, уйдёт на его полное возведение, перевозку, установку примерно 3-4 года.



В Бурятии объявлен сбор средств для проведения необходимых работ, и на сегодня жители региона перечислили уже 500 тысяч рублей. Однако нужны ещё средства для полной реализации задумки.



- Мы понимаем, что, наряду с огромной честью, оказанной нашей малой родине, на жителей Закаменского района, на всех верующих возложена огромная ответственность за то, чтобы мы все совместными усилиями возвели этот уникальный монумент. В благодарность мы получим благословение Арьяа Баалы, который доносит своё безграничное милосердие до каждого существа. В связи с этим, администрация села и благотворительный фонд «Нэгэдэл» от лица жителей Санаги просит вас поддержать наши благие начинания и оказать финансовую помощь в возведении сооружения божества Арьяа Баала, - сообщается в группе села в Сети.



Святыня должна стать местом поклонения верующих и объектом посещения туристов наравне с такими известными святынями буддизма, как нетленное тело XII Пандидо Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, статуя Зандан Жуу, храм богини Янжимы и др.



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В селе Санага Закаменского района Бурятии в будущем на горе появится монументальное сооружение божества Арьяа Баала высотой 41 метр, шириной 28 метров. Идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России.- Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: I Пандидо Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев в своё время называл Санагу Диваажином, страной богов, - сообщают жители села Санага.Проект стартовал в 2015 году. Сейчас подготовлена земля в Санаге, работы же по самому монументу ведутся в Улан-Удэ.- В этом году мы собираемся закончить каркас, в следующем – будет проходить отделка. Предстоит очень много работы, - рассказал «Байкал-Daily» Солбон Будаев, председатель благотворительного фонда «Нэгэдэл».