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Участники ДТП, парализовавшего часть Улан-Удэ, были пьяны

Участники ДТП, парализовавшего часть Улан-Удэ, были пьяны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трое человек из машины, попавшей в аварию на Селенгинском мосту, в больнице

Участники вчерашнего ДТП на Селенгинском мосту в Улан-Удэ, из-за которого возникла рекордная пробка, всё же были пьяны. Этот факт подтвердили сегодня в Госавтоинспекции.

- Около шести часов утра в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя по улице Борсоева при въезде на Селенгинский мост не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и два пассажира транспортного средства (женщина 1985 г.р. и мужчина 1997 г.р.) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в БСМП. Стоит отметить, что участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», машину, которую насквозь проткнул отбойник, перегородила полосу движения. Пробка растянулась от Селенгинского моста до Истока. При этом движение было затруднено не только в сторону центра, но и в сторону Левого берега. Улан-удэнцы, выехавшие утром в центр, стояли в заторах едва ли не по два часа. Из-за транспортного коллапса пассажиры выходили и шли пешком.

Уже тогда предполагалось, что, виновник аварии пьян, так как в салоне авто стоял стойкий запах алкоголя. 
ДТП пробки
 
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