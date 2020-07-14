«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити

На одной из улиц Улан-Удэ накануне появилось новое яркое граффити. Художники изобразили на стене гаража сумоиста со злым лицом, вставшего в позу. Необычное граффити нарисовали члены НКО РОО экстремальных видов спорта и уличной культуры, более известного как «Арт У-У Точка».

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 13 Июл 2020 в 6:46 PDT

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