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«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити

«Злой Михаханов?»: Улан-удэнцы гадают, кто изображён на граффити
Общество, 
Граффити с сумоистом появилось на улан-удэнской улице

На одной из улиц Улан-Удэ накануне появилось новое яркое граффити. Художники изобразили на стене гаража сумоиста со злым лицом, вставшего в позу. Необычное граффити нарисовали члены НКО РОО экстремальных видов спорта и уличной культуры, более известного как «Арт У-У Точка».



В паблике ves_ulan_ude_ горожане гадают, кто изображён на граффити. Многие предполагают, что это экс-сумоист Анатолий Михаханов, другие же уверены – у известного бурятского спортсмена гораздо более «доброе лицо».

Пользователи Сети пишут: «Вообще на Анатолия не похож! У Анатолия лицо доброе», «Геннадий Айдаев?», «На Голкова смахивает», «Какой-то злой дядька сумоист», «Анатолий Михаханов на вид не такой злой, как на картинке..., по-моему, кто-то другой», «Молодцы ребята оч красиво и круто преображают наши унылые стены».

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ запустил голосование по теме «Отношение горожан к оформлению фасада подпорной стены возле здания по ул. Бабушкина, д. 25 в стиле граффити».

Голосование будет доступно с 13 по 24 июля. Отдать свой голос можно на официальном сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ, раздел «Активный горожанин», подраздел «Голосования».

граффити Михаханов
 
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