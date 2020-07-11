В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 37 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 11 июля зарегистрировано 3378 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1916.
Накануне был 3341 случай. За сутки диагноз подтвердили ещё у 37 человек.
Из 37 новых случаев COVID-19: 2 человека из очага в БСМП, 3человека из очага в Тункинском районе, 9 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 413 пациентов, из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное. В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 421, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 413, свободно – 553 койки. Занятость коечного фонда больными – 42,4%.
На амбулаторном лечении находятся 422 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 2516 человек, в том числе за минувшие сутки 25 человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 27 человек.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 2 пациента, в том числе старше 65 лет – 2 человека.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 4 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).
В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ - 2 пациента, старше 65 лет- 2 человека.
В трёх обсерваторах находится 31 человек.