Круг контактных лиц превышает 850 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 10 июля в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 3341. По Улан-Удэ – 1893.
Накануне было 3298 случаев заражения коронавируса. За сутки диагноз подтвердили ещё у 43 человек.
Из 43 новых случаев: один человек из очага в БСМП, 13 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 2491 человек, в том числе накануне 41 пациент.
Умерли с начала пандемии 27 больных с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончалась 68-летняя женщина.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 420 больных. На амбулаторном лечении находятся 403 пациента с лёгким течением заболевания.
Среди тех, кто госпитализирован, 23 ребёнка, их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 20 человек, из них на аппарате ИВЛ – девять.
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 43 человек
Происшествия, Фото:
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