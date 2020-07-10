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В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 43 человек

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 43 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц превышает 850 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 10 июля в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 3341. По Улан-Удэ – 1893.

Накануне было 3298 случаев заражения коронавируса. За сутки диагноз подтвердили ещё у 43 человек.

Из 43 новых случаев: один человек из очага в БСМП, 13 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 857 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 2491 человек, в том числе накануне 41 пациент.

Умерли с начала пандемии 27 больных с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончалась 68-летняя женщина.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 420 больных. На амбулаторном лечении находятся 403 пациента с лёгким течением заболевания.

Среди тех, кто госпитализирован, 23 ребёнка, их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 20 человек, из них на аппарате ИВЛ – девять.
коронавирус профилактика
 
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