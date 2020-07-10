Опасения о ликвидации специальности «актёрское искусство» появились в конце 2019 года
Восточно-Сибирский государственный институт культуры успешно прошёл процедуру государственной аккредитации, сообщили в пресс-службе вуза.
Вуз прошёл аккредитацию образовательной деятельности по нескольким направлениям, в том числе «Актёрское искусство» (образовательные программы уровня специалитета). Также получена аккредитация на «Литературное творчество» уровня бакалавриата и «Психолого-педагогическое образование».
Аккредитация будет действовать до 7 августа 2025 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019 года в Бурятии забили тревогу из-за того, что под угрозой закрытия во ВСГИК была специальность «актёрское искусство». Причина в малом количестве студентов. Не допускать ликвидации специальности призывали специалисты, в том числе режиссёр Молодёжного художественного театра Артём Баскаков.
В Улан-Удэ всё-таки будут готовить актёров
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