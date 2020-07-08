В Бурятии женились 10 юношей младше 18 лет

Кроме того, в прошедшем году в республике родился 12471 ребёнок, из них 6422 мальчика и 6049 девочек. По сравнению с 2018 годом отмечено снижение числа родившихся на 1438. Большинство детей (76,4 %) рождены в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости стали Окинский, Кижингинский, Закаменский, Тункинский районы.





Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Бурятстат к празднику подготовил занимательную статистику за прошлый год.Так, в 2019 году в Бурятии было заключено 6046 браков или 6,1 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2018 годом их число увеличилось на 478 (на 8,6 %). Для 70,3 % мужчин и 70,2 % женщин брачный период пришёлся на возраст 20-34 года.Впервые связали себя узами брака 72,5 % мужчин и 69,8 % женщин, повторно – 27,5 % мужчин, 30,2 % - женщин.Ценят семейный уклад и определённость в отношениях люди любого возраста. В прошлом году брачные союзы оформили 10 юношей и 53 девушки моложе 18 лет и 153 мужчины и 85 женщин старше 60 лет.- Увы, но далеко не всем удаётся сохранить свой брак. И когда в жизни семьи наступают сложные времена, не все могут преодолеть трудные испытания. В 2019 году отметилось увеличение количества разводов на 6,9 % по сравнению с 2018 годом – в прошлом году зарегистрировано 3746 разводов. На 1000 человек населения приходилось 3,8 развода; на 1000 браков – 620 разводов, - сообщают в пресс-центре Бурятстата.