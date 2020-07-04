«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове







«С детства тянуло к технике…»



Сергей Орешков родился 20 июня 1916 года в деревне Чуприно Вологодской области в большой крестьянской семье. С малых лет, как водится, он начал помогать семье в крестьянском хозяйстве: убирал в хлеву, работал на огороде.



Однако Сергея больше тянуло к машинам, технике. По сохранившимся воспоминаниям старшей сестры Сергея Клавдии Николаевны Пинаевой, «…было у него большое желание учиться ремеслу, с детства чинил замки и свои изобретал — «с секретом». Помню, в школу пошёл—заинтересовался, как это ребята постарше ягодные совки делают. Сам попробовал... В школу унёс — очень был доволен, что признали его совок лучшим. Постарше стал — во всяких механизмах любил копаться, книжки по технике читать. Руки у него способные были. Он никогда не учился сапожному ремеслу, а попробовал — и сшил бурки для маленькой племянницы...».



Поэтому Сергей после окончания семи классов поступил в школу ФЗУ (ныне ГПТУ № 9, названное, кстати, в его честь) в городе Архангельск. И успешно получил специальность слесаря.



Некоторое время Сергей поработал слесарем в совхозе родного села, а затем до 1935 года трудился на Вологодском паровозовагоноремонтном заводе. Здесь, на заводе, он набирается опыта и знаний. Молодой рабочий пользовался заслуженным авторитетом у друзей и у администрации.



По призыву комсомола – в Улан-Удэ



В 1934 году началось сооружение гиганта промышленности Бурятии – Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода. Как только Сергей услышал об этом призыве ЦК ВЛКСМ, он сразу же решил поехать добровольцем. В апреле 1935 года 19-летний юноша в числе первых получил путёвку комсомола на строительство Улан-Удэнского ПВЗ. Трудно было в то время с кадрами, и слесарю Сергею Орешкову пришлось по ходу дела осваивать и строительные специальности, с чем он блестяще справился – будущий Герой везде работал так, как подсказывала ему совесть.



Как только паровозо-вагонный завод был введён в эксплуатацию, Сергей Орешков остался здесь слесарем паровозосборочного цеха. И буквально с первых рабочих смен показал себя трудолюбивым, дисциплинированным работником, часто выполняя больше четырёх норм в смену. Потому вскоре молодой слесарь Сергей Орешков выбился наряду с другими заводчанами в число лучших стахановцев — мастеров социалистической производительности труда.



Через два года ударной работы дружный коллектив выдвинул Сергея на должность бригадира, а затем мастера участка. Удалось отыскать сохранившиеся воспоминания товарищей Сергея: «Молодой, энергичный, на участке у него был порядок. Любил повеселиться и других повеселить. В художественной самодеятельности заводилой был, с гитарой неразлучен, плясал хорошо...».



А всё потому, что помимо основной работы у станка, Сергей Орешков с удовольствием возглавлял культурно-массовую работу в цехе. Вместе с комсомольцами он мечтал об улучшении жизни заводчан, их быта и отдыха.



«Еду бить фашистов…»



Как только на заводе в Улан-Удэ услышали весть о начале войны, Сергей Орешков, как и другие рабочие, с первых дней стал проситься на фронт, хотя и имел бронь как железнодорожник. Но для него, привыкшего быть «на передовой» даже в мирное время, было немыслимо – как можно оставаться здесь, в глубоком тылу, когда на фронтах сражений каждый день гибнут тысячи людей, в том числе, и земляков?!



Горячее стремление Сергея попасть в действующую армию было удовлетворено лишь к концу февраля 1942 года. Новобранец Орешков был направлен в Забайкальское военно-пехотное училище. Перед отправкой на фронт Сергей забежал попрощаться с товарищами. Он сказал им: «Еду бить фашистов. Не посрамлю рабочей чести». Жене в январе 1943 года он писал: «Уезжаю на передовую бить наших врагов-гитлеровцев, которые разбили нам с тобою жизнь».



Последний бросок…



Младший лейтенант Сергей Орешков вначале был направлен на Юго-Западный фронт, где в боях не раз отличился находчивостью, смелостью и хладнокровием. Затем в составе 41-й стрелковой дивизии был переброшен на Степной фронт, который был создан в преддверии больших сражений на Курской дуге…



...Лето 1943 года. Части 57-й армии вели упорные наступательные бои на Харьковском направлении. На острие удара находился 124-й гвардейский полк 41-й гвардейской дивизии. Командуя стрелковым взводом в составе этого полка, Сергей Орешков показал себя грамотным и храбрым офицером. 124-й стрелковый полк отразил десятки контратак противника, уничтожил десятки танков, тысячи фашистов.



16 августа 1943 года, пытаясь остановить наступление гвардейцев, фашисты открыли под деревней Васищево ураганный артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь по нашим частям. Пехота вынуждена была залечь. Командир роты вызвал к себе гвардии младшего лейтенанта Орешкова и поставил перед его взводом задачу: уничтожить вражескую огневую точку, атаковать противника и занять окраинные дома села Васищево.

И вот взвод Орешкова ринулся в атаку. Впереди, увлекая за собой бойцов, бежал гвардии младший лейтенант. И гитлеровцы не выдержали стремительного удара орешковцев. Под непрерывным огнём наших солдат они бежали под защиту домов села Васищево.



Вдруг из подвала крайнего дома, превращённого гитлеровцами в дзот, неожиданно заговорил вражеский пулемёт. Дело решали минуты. Солдаты залегли, а некоторые и вовсе стали пятиться назад. Сергей Орешков видит, как от пулемётного огня гибнут его гвардейцы. Становится понятно: если взвод будет продолжать лежать, то мало кто останется в живых, а противник, перейдя в контратаку, может прорваться в тыл.



Тогда Орешков с гранатой в руках решительно бросился вперёд, но, пробежав несколько метров, упал – он был ранен в обе ноги. Истекая кровью, превозмогая боль, Сергей ползком начал подбираться к пулемету. Лёжа, он достал гранаты и поочерёдно метнул их в амбразуру. Но силы его были на исходе, и обе гранаты не достигли цели. Собрав последние силы, младший лейтенант приподнялся, рванулся вперёд и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся…



На глазах у бойцов их командир совершил героический подвиг. Взвод младшего лейтенанта Орешкова дружно и стремительно поднялся в атаку…



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Орешкову Сергею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденом Ленина.



О его подвиге в наградном листе сказано коротко: «При наступлении на село Васищево 16 августа 1943 года противник открыл ураганный огонь, создал ряд опорных пунктов и упорно сопротивлялся; тов. Орешков поднял свой взвод в атаку, сблизился с противником и уничтожил до 25 немецких солдат, разбил один пулемёт. Засевший с правого фланга немецкий пулемётчик не давал продвигаться нашим частям. Воодушевляя своим примером, тов. Орешков с гранатой в руках стремительно бросился на пулемёт, но был ранен. Превозмогая боль, тов. Орешков достиг пулемёта и своим телом закрыл амбразуру. Подоспевшие наши части нашли его простреленным у немецкого дзота. Благодаря самопожертвованию Орешкова, противник был выбит из опорных пунктов, понеся большие потери в технике и личном составе»…



Память неподвластна времени



Похоронен Сергей Николаевич Орешков в братской могиле под Харьковом, в посёлке Васищево. Обелиск на братской могиле был сделан и установлен рабочими Улан-Удэнского ЛВРЗ. На обелиске высечены слова: «Вечная память Герою Советского Союза Сергею Николаевичу Орешкову, погибшему в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. при освобождении посёлка Васищево от немецко-фашистских захватчиков 16 августа 1943 года». А ниже, на никелированной пластине, выгравировано: «Героям, павшим в боях за нашу Родину, от коллектива Улан-Удэнского ордена Ленина ПВЗ. Герою Советского Союза Сергею Николаевичу Орешкову, бывшему слесарю Улан-Удэнского ордена Ленина паровозо-вагонного завода, повторившему 16 августа 1943 г. подвиг А. Матросова».



Прошло уже более семидесяти пяти лет, но память о Сергее Николаевиче Орешкове и сегодня живёт в сердцах жителей Бурятии. В Улан-Удэ его именем назван рабочий посёлок. Постановлением бюро райкома КПСС и Железнодорожного Совета депутатов и трудящихся №191 2 сентября 1959 года парку культуры и отдыха ПВЗ было присвоено имя Сергея Орешкова. В 1967 году в парке установлен бюст Героя по проекту скульптора И. Интизарьяна и архитектора В. Смирнова.



Имя Героя Советского Союза навечно занесено в список коллектива локомотивосборочного цеха Улан-Удэнского ЛВРЗ, там же установлен его бюст. А на доме по адресу: Октябрьская, 19 установлена мемориальная табличка. Надпись на ней гласит: «В этом доме жил Герой Советского Союза Орешков Сергей Николаевич 1916-1943 гг.».



Среди Героев Советского Союза, живших в Бурятии, немало тех, кто оставил яркий бессмертный след в сердцах жителей Улан-Удэ и всей республики. В полной мере это относится и к Сергею Николаевичу Орешкову. Его имя присвоено рабочему посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ.Самобытной и яркой судьбе Героя и его героическому подвигу во имя жизни посвящён наш сегодняшний рассказ.