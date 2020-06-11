Бесконтактно и безопасно: В Бурятии готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

В Бурятии отработали проведение безопасного для здоровья жителей голосования по поправкам в Конституцию. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Избирательная комиссия Бурятии накануне общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию отрабатывает процедуру голосования с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.



Голосование будет проходить семь дней - с 25 июня по 1 июля с соблюдением максимальных мер предосторожности по безопасности граждан. Предпринимаются все меры, чтобы на избирательных участках не собиралось одновременно много людей. В преддверии проведения процедуры голосования избирательная комиссия с привлечением общественных наблюдателей, Роспотребнадзора и других ведомств проводит подготовительные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Сегодня мы в реальной обстановке отрабатываем, как будет проходить общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Хочу отметить, что Республика Бурятия на сегодняшний день полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты, которые будут выдаваться всем голосующим, - сообщил зампредседателя избирательной комиссии Бурятии Владимир Норбоев.



В избиркоме отмечают, что на каждом участке для голосования будут установлены указатели и плакаты для того, чтобы вся процедура была бесконтактной. Маршрут движения голосующих продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход будет с одной стороны, выход - с другой. На входе положат дезинфицирующий коврик и пришедшим будут выдаваться средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну для использованных масок, перчаток и прочего. Каждому избирателю будут измерять температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но уже в отдельном помещении. А после пройти осмотр врача.



Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии. Член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой. Ящики для голосования будут такими же, как обычно: на участках - обычные или электронные (КОИБы), для выездов на дом - переносные.



- Избирательная комиссия совместно с органами государственной власти, местного самоуправления обеспечит максимальную безопасность для наших избирателей при проведении общероссийского голосования. Аналогичные меры мы принимаем и при голосовании вне помещений, - отметил Владимир Норбоев.



Для голосования на дому, разработаны особые правила. Члены участковой избирательной комиссии не будут заходить в квартиру или дом. Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери и повесить на ручку пакет с бюллетенем. При этом избирателю выходить из квартиры не надо - достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде и заполнить бюллетень в помещении. Во всех процедурах будут участвовать наблюдатели: и присутствовать на участках, и выезжать на надомное голосование.



- Работа избирательной системы и общественных наблюдателей направлена на то, чтобы максимально обеспечить безопасность как организаторов, так и участников голосования. К процессу голосования нами будет привлечено необходимое количество наблюдателей и не старше 65 лет. Всего по республике будет открыто 837 постоянных избирательных участков, а также временных в медицинских учреждениях и обсерваторах. Здесь будут работать члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели из числа медицинских работников, - отметил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

