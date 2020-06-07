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В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра

В Бурятии Следственный комитет проверяет видео из военного медцентра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О своей беседе со следователем рассказал автор видео Баир Цыренов

Бурятский депутат, коммунист Баир Цыренов утром 5 июня был вызван в Следственный комитет. Причиной послужило скандальное видео из нового военного медцентра в Сосновом Бору, где Цыренов запечатлел ремонтные работы.

По словам коммуниста, проверку ведёт следователь по особо важным делам.

- Задача по их словам, – провести проверку достоверности моей видеозаписи. То есть признать ту видеозапись фейковой или нефейковой. Если подтвердится, что запись, сделанная мной, не является фейком, то, с их слов, будут проводиться следственные действия в отношении тех, кто сдавал этот госпиталь. Будут проверять приёмо-сдаточные документы и так далее. Будут разбирательства, после чего дело могут передать военным следователям, - сообщил сам Баир Цыренов.

Он письменно в протоколе заверил тот факт, что видео снял 30 мая, а не раньше.

Как сообщал «Байкал-Daily», скандал вокруг военного медцентра, построенного для больных коронавирус, развернулся на этой неделе. О нём сообщили многие федеральные СМИ. Об окончании строительства медцентра было доложено 15 мая. На днях Баир Цыренов выложил видео, сделанное, как он утверждает, 30-го числа. На видео запечатлены продолжающиеся отделочные работы внутри, из чего коммунист сделал вывод, что объект «явно не готов».

О произошедшем сообщили многие федеральные СМИ. На следующий день для журналистов и блогеров устроили пресс-тур в этот ковидный госпиталь. Тогда военные выразили мнение, что скандальное видео было сделано не 30 мая, а раньше. 
следственный комитет военный медцентр
 
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