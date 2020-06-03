В Улан-Удэ военные продемонстрировали ковидный медцентр. Фоторепортаж

Военные назвали поступок депутата Баира Цыренова, выдвинувшего громкое обвинение, «не очень красивым»
Сегодня днём для представителей СМИ и блогеров Бурятии был организован выезд в новый многофункциональный медицинский центр минобороны России, который расположен в Сосновом Бору. Экскурсия состоялась после громкого скандала, зачинщиком которого стал депутат-коммунист Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Цыренов побывал на объекте и на видео запечатлел продолжающиеся внутри отделочные работы. В связи с этим он сделал вывод, что медцентр, который Путину сдали ещё 15 мая, на самом деле не достроен. Коммунист заявил, что ролик снял 30 мая.
Уже накануне в пресс-службе Восточного военного округа подобную информацию не подтвердили, заявив, что строительство «полностью завершилось 15 мая текущего года». Военные заверяли, что в медучреждении созданы запасы лекарств, палаты оборудованы современной аппаратурой и необходимыми средствами. Проводимые же на объекте работы в минобороны объяснили тем, что руководство Бурятии «попросило дополнительно переоборудовать ещё десять палат госпиталя под реанимационные».
«Устаревшее видео»
Отметим, что никаких строительных работ на объекте корреспонденты не увидели. Начальник военного госпиталя, подполковник Заурбек Алборов прокомментировал инцидент с видео. Он отметил, что посмотрел нашумевший ролик сегодня и заявил, что, по его мнению, видео было снято не на днях, а раньше.
- Официально никто к нам не обращался. Если какой-то человек, обладающий депутатским мандатом, здесь был, то к нам он не приходил, документов не показывал. Каким образом он сюда проник, что он здесь делал, нам неизвестно. Если этому человеку что-то было интересно, то он мог обратиться к руководству госпиталя и получить соответствующий комментарий, но этого почему-то не произошло. То видео устаревшее, вы сейчас могли в этом убедиться. Оно не сегодня и не вчера было, - заявил он.
Заурбеку Алборову напомнили, что депутат утверждает, что снимал запись 30 мая.
- Это вряд ли было 30 мая, потому что сегодня у нас третье число. За такой короткий срок более-менее что-то изменить… Я не могу комментировать, какого числа это было, я точно знаю, что это не сегодня – так же, как и вы это видите. Если бы он пришёл 30 мая к нам и сказал - здравствуйте, я вот депутат такой-то, хочу посмотреть, то мы бы знали, что он был у нас 30 мая. Но у нас нет таких данных, - продолжил он.
Также начальник военного госпиталя предположил, что во время съёмки рабочие приняли парламентария за строителя.
- Он проник, судя по видео, в рабочей одежде, вполне возможно, что его приняли за строителя. И соответственно, таким образом он здесь что-то снимал. Это не очень красиво с его стороны. Хотя бы после этого он мог к нам обратиться за комментариями, как поступают любые люди, тем более люди, занимающие какие-то определённые должности, - сказал он.
О реконструкции и лечении больных коронавирусом
Далее Заурбек Алборов рассказал о реконструкции, которая проводится в медцентре.
- Нам неделю назад поступила команда на втором этаже провести реконструкцию. Там у нас изначально планировались просто палаты, а сейчас дали команду оборудовать реанимационные палаты. Поэтому там сейчас отрывают панели, переоборудуют, устанавливают другие газовые разводки, другую электрику, другую систему вентиляции, - сообщил он.
Председатель комитета по информационной политике администрации главы и правительства Бурятии Ирина Доржиева подтвердила, что правительство направило запрос по этой реконструкции. Она объяснила, чем была вызвана эта необходимость.
- Нам хватает реанимационных коек, но основной действующий госпиталь – это клиническая инфекционная больница, 1941 года постройки. Она не отвечает современным требованиям, в том числе санитарно-гигиеническим. Там есть всё реанимационное оборудование, но те же санитарно-бытовые условия ни в какие рамки. Поэтому, когда появилась такая возможность дооснастить этот госпиталь дополнительными койками, конечно же, республика воспользовалась этой возможностью. Мы, действительно, направили такой запрос. Соответственно, сейчас идёт эта реконструкция, - сказала она.
Начальник госпиталя, в свою очередь, подчеркнул, что в целом они работают с коронавирусом с марта. Лечат больных в старом корпусе. И пролечено здесь уже 60 с лишним больных.
- Половина из них были гражданские, несколько человек были тяжёлые, один был на ИВЛ. Слава богу, все выздоровели, благополучно выписаны. У нас и сейчас лежат больные с коронавирусом, просто они лежат в старом корпусе «инфекции». На сегодня у нас 15 человек, из них у нас шесть строителей с этой стройки, остальные – военные с разных частей, кто-то из отпуска привёз, кто-то из командировки. Но все лёгкие, опасений не вызывают, - поведал он.
Когда разрешат функционировать новому медцентру?
В новом медицинском центре пока нет больных. Соответствующая разрешительная документация ещё не получена.
- Я сегодня был в Росздравнадзоре по этому поводу, обговаривал все эти вопросы. И я думаю, что числа 10 мы уже подадим весь пакет документов. Ну, и мы попросили, чтобы в ускоренном темпе нам это всё сделали. Когда у нас здесь появятся больные? Я надеюсь, что для начала тут появятся обычные больные – инфекционные. Для начала мы переведём обычных инфекционных больных с ОРЗ, ОРВИ, чтобы с ними потихоньку организовать свою работу, - заключил Заурбек Алборов.
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