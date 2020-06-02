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Жителям Бурятии предлагают написать о родном крае времён Великой Отечественной

Жителям Бурятии предлагают написать о родном крае времён Великой Отечественной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также на конкурс творческих работ принимаются эссе на тему «Вклад моих близких в Великую Победу 1945 года»

Жителям Бурятии предлагают принять участие в конкурсе творческих работ «Мой родной край времён Великой Отечественной войны».

- Данный конкурс рассчитан на развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сохранению исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла Республики Бурятия, внесших значительный вклад в Великую Победы, детях Войны, – рассказали организаторы конкурса.

В конкурсе могут принять участие две возрастные группы: конкурсанты в возрасте 10-14 лет; конкурсанты в возрасте 15-18 лет.

Конкурс проводится по двум направлениям:
- электронные презентации на тему «Мой родной край времён Великой Отечественной войны»;
- творческое эссе на тему «Вклад моих близких в Великую Победу 1945 года».

Конкурсные работы принимаются до 15 июня по электронной почте e.zhambaldorzhieva@yandex.ru, sahiltar@rambler.ru с пометкой «На Конкурс СТМ 2020». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Бурятия 75 лет Победы Великая Отечественная
 
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