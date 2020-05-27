В Улан-Удэ проведут лабораторию молодых оперных режиссёров

В творческом проекте «Байкал-опера» может принять участие любой режиссёр-постановщик в возрасте до 35 лет



Бурятский театр оперы и балета и региональная общественная организация «Байкальский культурный форум» осенью 2020 года проведут творческую лабораторию молодых оперных режиссёров. Главной целью проекта, получившего название «Байкал-опера», является выявление молодых перспективных оперных режиссёров, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.



- Проведение оперной лаборатории позволит продолжить возрождение интереса молодёжи к музыкальному театру, дать новые импульсы развитию оперы в республике и как виду искусства, и как социальному институту, удовлетворяющему духовные запросы подрастающего поколения, - отмечают организаторы.



Творческая лаборатория «Байкал-опера» пройдёт в два тура: первый отборочный тур предполагает рассмотрение художественным советом театра присланных заявок на постановку сцен из предлагаемого списка опер (краткая режиссёрская концепция) и видеозаписей ранее поставленных работ. Приём заявок продлится до 15 августа 2020 г.



Режиссёрам, прошедшим отборочный тур, будут направлены официальные приглашения для участия во втором очном туре, в ходе которого финалисты должны будут за установленные сроки подготовить сцену из предложенного списка с последующим публичным показом.



Предварительные сроки проведения второго тура намечены на 8-16 сентября с публичным показом итогов лаборатории 17-18 сентября. В дальнейшем с участниками второго тура планируется заключение договоров о постановке новых оперных спектаклей на сцене.



В творческом проекте «Байкал-опера» может принять участие любой режиссер-постановщик в возрасте до 35 лет, являющийся гражданином РФ. Условия и порядок подачи заявок можно найти на официальном сайте Бурятского театра оперы и балета.



