«После проведения реконструкции аллею планируется озеленить», - отметили в городском комитете по строительству
В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей пустили под корень деревья и кустарники по улице Октябрьская.
Напомним, в столице Бурятии по этой улице пройдёт масштабная реконструкция коммунальных сетей. В рамках реконструкции, которая продлится с 20 мая по 1 ноября, полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1.
- Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ. Добавим, что ремонт на этом участке теплосетей не проводился с 1965 года, - объясняли ранее необходимость проведения ремонта в городском комитете по строительству.
«К сожалению, масштабная реконструкция потребует вырубки деревьев и кустарников, которые расположены в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от д.5 до д. 26 по ул. Октябрьская. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить», - отметили тогда в комитете.
Также с 23 мая перекроют движение транспорта по ул. Октябрьская, от д. 5 до д. 26 и до д. 36а, сквозной проезд в сторону площади Славы будет закрыт.
В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей вырубают деревья: фоторепортаж
Общество, Фото:
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