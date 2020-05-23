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В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей вырубают деревья: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«После проведения реконструкции аллею планируется озеленить», - отметили в городском комитете по строительству

В Улан-Удэ из-за ремонта коммунальных сетей пустили под корень деревья и кустарники по улице Октябрьская.

Напомним, в столице Бурятии по этой улице пройдёт масштабная реконструкция коммунальных сетей. В рамках реконструкции, которая продлится с 20 мая по 1 ноября, полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1.

- Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ. Добавим, что ремонт на этом участке теплосетей не проводился с 1965 года, - объясняли ранее необходимость проведения ремонта в городском комитете по строительству.

«К сожалению, масштабная реконструкция потребует вырубки деревьев и кустарников, которые расположены в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от д.5 до д. 26 по ул. Октябрьская. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить», - отметили тогда в комитете.

Также с 23 мая перекроют движение транспорта по ул. Октябрьская, от д. 5 до д. 26 и до д. 36а, сквозной проезд в сторону площади Славы будет закрыт.
деревья вырубка
 
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