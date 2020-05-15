Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с выплатами из-за коронавируса
В Бурятии появляются сообщения о том, что не до всех медиков пока дошли положенные выплаты из-за коронавируса. Водитель «скорой» рассказал «Байкал-Daily» о том, что получил выплату в 1200 рублей за апрель, что намного меньше обещанного. По его словам, есть фельдшеры, врачи и водители, которые пока не получили никаких обещанных денег.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала вопрос выплат. Она сообщила, что более двух тысяч медиков уже получили выплаты за борьбу с коронавирусом. Министр признала, что «есть вопросы по скорой помощи».
- По стационарам, по поликлиникам получили люди за полную рабочую смену. По скорой помощи есть вопросы, мы сейчас их решаем. Если были упущения, то отрабатываем сразу. В целом, мы собираем мнения – у нас работает горячая линия, вчера поступило шесть вопросов, - сказала Евгения Лудупова.
Министр пояснила, что выплаты начисляются за смены, но в некоторых больницах медработникам оплатили часы. «Мы это отрабатываем, исправимся, сделаем», - отметила Евгения Лудупова.
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что в их больнице 10 мая все выплаты были произведены.
- Это на самом деле очень высокие выплаты, нам никогда столько денег не платили. Такие зарплаты являются материальной мотивацией, чтобы работать дальше в таких достаточно тяжёлых условиях, - подчеркнула главврач.
Она пояснила, что врачи получили выплаты в общей сумме около 186 тысяч рублей, медсестры – около 100 тысяч.
В Бурятии по состоянию на 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
Как сообщал «Байкал-Daily», одна пациентка, излечившаяся от коронавируса, заболела им повторно. В этот раз болезнь протекает более тяжело.
В Бурятии медики жалуются на небольшие выплаты
Общество, Фото:
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