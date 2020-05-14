Очаг заражения зафиксирован в вахтовом посёлке
В Бурятии выявлен новый очаг коронавирусной инфекции в Баунтовском районе. Об этом накануне вечером сообщили министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. По её словам, очаг распространился в вахтовом посёлке.
- У нас и ранее выявляли, и сегодня на вечер есть положительные случаи. Хочу отметить, что там, в основном, лёгкая степень и часть с бессимптомным течением. Что максимально сделано? Тоже дополнительно открыты койки как провизорного госпиталя – это для контактных лиц и лиц с признаками ОРВИ, и также для лечения «ковидных». Часть пациентов будет переводиться в город Улан-Удэ, - доложила министр.
Также она сообщила, что проводятся работы по локализации данного очага.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня произошёл резкий скачок числа случаев заражения – 824. За сутки прирост составил +88 человек. Среди вновь выявленных больных 37 случаев зафиксированы в Баунтовском районе.
В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
Общество, Фото:
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