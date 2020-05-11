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В Бурятии 659 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии 659 случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Выздоровело около двухсот человек

В Бурятии на 8:00 часов 11 мая зарегистрировано 659 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Число заболевших выросло на 39 человек.

Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1790 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 450 207 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.

В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В девяти обсерваторах на сегодня находится 371 человек. В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД») за сутки проведено исследований от 1827 человек, с нарастающим итогом – 50 038 человек.

Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-(3012)-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 260 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего с нарастающим итогом – 22 632 обращение. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
коронавирус
 
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