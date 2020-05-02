Онлайн-флешмоб уже стартовал
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к всероссийской акции «ОКНА_ПОБЕДЫ». Она пройдёт с 1 по 9 мая в формате онлайн-флешмоба. Принять участие в акции может любой желающий.
Участники акции оформят окна своих квартир, домов,офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Фотографии оформленных окон участники акции размещают в социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.
- Целью акции является привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции, соединяя такие жизненные добродетели, как семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политике Бурятии.
Особенное внимание при проведении акции уделяется важности оформления окон родителями совместно с детьми. К участию рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Вся актуальная информация об акции, материалы для проведения информационной кампании в сети Интернет будут размещены на официальном сайте Росмолодёжи и официальном сайте Года памяти и славы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в республике 9 мая не будет привычного парада Победы и других массовых мероприятий. В связи с пандемией коронавируса они отменены. «Бессмертный полк» нынче состоится в онлайн-формате. Также 9 мая состоится показ авиатехники. В небе над Улан-Удэ пройдёт группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте.
Жители Бурятии могут поучаствовать в акции «Окна Победы»
Общество, Фото:
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