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Над Улан-Удэ пролетели истребители

Общество,  Фото:Байкал-Daily
В столице Бурятии начались тренировочные полёты истребителей к 9 мая. ФОТО 

В Улан-Удэ начались тренировочные полёты истребителей СУ-30СМ. Горожане сегодня заметили в небе два самолёта, которые с шумом низко кружили над городом. Пара видеороликов появилась в паблике ves_ulan_ude_.

- Хорошо идут! – написал автор поста.



Как сообщал «Байкал-Daily», в День Победы в небе над городом пролетят четыре боевых истребителя СУ-30СМ. Центральной точкой показа будет Мемориал Победы. Пробные полёты запланированы на 28, 29 апреля и 7 мая. 

Из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в День Победы планируется проведение минимального количества акций. Среди них: традиционный почётный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в онлайн формате пройдёт акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споём вместе в День Победы».

Также пройдёт всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на слова поздравления на своих окнах или празднично их оформить.

Военные устроят праздничный салют на острове Комсомольский. 
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