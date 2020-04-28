Над Улан-Удэ пролетели истребители





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 27 Апр 2020 в 10:11 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», в День Победы



Из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в День Победы планируется проведение минимального количества акций. Среди них: традиционный почётный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в онлайн формате пройдёт акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споём вместе в День Победы».



Также пройдёт всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на слова поздравления на своих окнах или празднично их оформить.



Военные устроят праздничный салют на острове Комсомольский.

Как сообщал «Байкал-Daily», в День Победы в небе над городом пролетят четыре боевых истребителя СУ-30СМ . Центральной точкой показа будет Мемориал Победы. Пробные полёты запланированы на 28, 29 апреля и 7 мая.Из-за ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в День Победы планируется проведение минимального количества акций. Среди них: традиционный почётный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в онлайн формате пройдёт акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споём вместе в День Победы».Также пройдёт всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на слова поздравления на своих окнах или празднично их оформить.Военные устроят праздничный салют на острове Комсомольский.

В Улан-Удэ начались тренировочные полёты истребителей СУ-30СМ. Горожане сегодня заметили в небе два самолёта, которые с шумом низко кружили над городом. Пара видеороликов появилась в паблике ves_ulan_ude_.- Хорошо идут! – написал автор поста.