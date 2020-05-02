В Улан-Удэ мужчина отнёс жене обед и ограбил женщину

Мужчина украл солнцезащитные очки и сумку



В Улан-Удэ ранее неоднократно судимого мужчину суд признал виновным по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».



Из материалов дела следует, что в тот день мужчина пошёл на работу к своей супруге на автомойку, чтобы унести ей обед. Затем он направился в сторону остановки «Призывной пункт», где встретил пьяную женщину, которая сидела на лавочке. Он решил с ней познакомиться, после чего подошёл к ней и предложил выпить, на что она согласилась.



Они познакомились, и мужчина предложил ей пройти во двор, поскольку на остановке было шумно. Они прошли во двор и присели на скамейку на детской площадке и продолжили распивать спиртные напитки. У женщины с собой был пакет и сумка, на голове у неё были солнцезащитные очки.



Во время распития спиртного женщина начала разговаривать по телефону и положила свою сумку рядом с ним на скамейку. Новый знакомый решил ограбить её. Мужчина схватил сумку и сдёрнул с головы очки. После этого мужчина побежал в сторону железной дороги.



Потерпевшая пыталась его догнать и кричала, чтобы тот вернул украденное, но так и не догнала.



Затем, когда он понял, что она уже не бежит, он направился к себе домой, где вытащил содержимое сумки. В сумке находились: чёрный кожаный кошелёк, в котором были две банковские карты и 100 рублей; паспорт, два СНИЛСа; два ключа с брелоком. Общий ущерб составил 4100 рублей.



100 рублей он потратил, больше из сумки ничего не брал.



После ограбления женщина обратилась в полицию и заявила о грабеже. Правоохранителям она пояснила, что сможет опознать собутыльника. Мужчину задержали. Он извинился перед женщиной и частично вернул награбленное.



Суд признал его виновным. При назначении наказания суд учёл полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию, положительную характеристику по месту жительства, его неудовлетворительное состояние здоровья ввиду имеющихся заболеваний, наличие двоих несовершеннолетних детей, частичное возмещение похищенного имущества, чистосердечное признание, принесение извинений потерпевшей.



Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает Октябрьский районный суд.



