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В Улан-Удэ у памятников военной истории установят новую подсветку

В Улан-Удэ у памятников военной истории установят новую подсветку
Общество,  Фото:КГХ
Работы уже начались

Новая подсветка появится на Комсомольской площади в Улан-Удэ, где расположен памятник «Воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Специалисты МБУ «Горсвет» установили восемь торшерных опор для освещения памятника. Идут работы по прокладке кабельной линии и сборке схемы. ⠀

Также, сотрудники Горсвета монтируют новое освещение на мемориале Победы. Установлено восемь стоек, на которых разместят 16 светильников. ⠀

Новая подсветка уже появилась на площади Славы, где установили памятник «Труженикам тыла и детям войны». Здесь скульптурную композицию будут освещать шесть светильников. ⠀

Все работы по ремонту и устройству сетей наружного освещения в районе памятников военной истории проводятся в рамках подготовки к 9 мая, сообщили в комитете городского хозяйства. 

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