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В Улан-Удэ идёт монтаж памятника труженикам тыла и детям войны. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Славы

На площади Славы в Улан-Удэ полным ходом идёт монтаж памятника труженикам тыла и детям войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

30 апреля подрядная организация установила на постамент стелу и примеряет размещение возле нёе бронзовых фигур. Работа эта очень кропотливая. Памятник скульптора Алексея Чебоненко был доставлен из Москвы. На его установку потребуется несколько дней, сообщили в управлении по информационной политике.

Как сообщал «Байкал-Daily», мемориал будет состоять из четырёх бронзовых фигур. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.

Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла. Все от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, вооружённые непоколебимой верой в победу, не жалея сил трудились на полях и заводах.


75 лет Победы архитектура благоустройство площадь Славы
 
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