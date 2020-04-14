В Улан-Удэ приедет новый 15-тонный памятник

Завтра скульптуру для площади Славы погрузят для отправки
Памятник труженикам тыла и детям войны готов к отправке в Улан-Удэ. Его планируется установить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Авторами проекта стал творческий коллектив «Студии военных художников имени М.Б. Грекова» из Москвы. Скульптор Алексей Чебоненко выиграл открытый конкурс на лучшее эскизное решение проекта памятника, который проводил в 2019 году комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ.
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Сегодня памятник готов к отправке в Улан-Удэ из Москвы. Скульптура почти три тонны весом будет 15 апреля погружена на платформы и поедет в Улан-Удэ автотранспортом.
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Памятник представляет собой четыре фигуры. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность детей войны и тружеников тыла.
Объединяет скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы. Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла.
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- Вся скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита, что добавит композиции монументальности. При работе над памятником авторы учли прилегающий ландшафт, поэтому памятник органично впишется в окружающее пространство площади Славы, организуя его вокруг себя, - пояснили в комитете по архитектуре и градостроительству.
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Работы по благоустройству территории площади Славы, в том числе постамента памятника, были выполнены в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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