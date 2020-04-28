29 и 30 апреля там будут проводиться ремонтные работы
На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) в ночь с 28 на 29 апреля будут проводиться ремонтные работы. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
По информации пресс-службы ВСЖД, движение автотранспортных средств будет закрыто 29 апреля с 00:00 до 12:00, и с 15:00 29 апреля до 03:00 30 апреля. Время указано местное. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезды 5549 км (с. Нюки) и 5563 км (с. Брянск).
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, на переезде ремонтные работы проводились и на прошлой неделе.
В Селенгинске опять ограничат движение через переезд
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