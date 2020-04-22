Движение через переезд в Селенгинске 23 апреля ограничат

Там будут проводиться ремонтные работы



На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) 23 апреля будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств в указанный день будет закрыто с 10:00 до 19:00.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезды 5549 км (село Нюки) и 5563 км (село Брянск), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.







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