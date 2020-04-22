Там будут проводиться ремонтные работы
На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) 23 апреля будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств в указанный день будет закрыто с 10:00 до 19:00.
Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезды 5549 км (село Нюки) и 5563 км (село Брянск), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Движение через переезд в Селенгинске 23 апреля ограничат
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму
Танцоры из Баргузинского района присоединились к марафону #Танцуемдома
«Тополя вырубят и яблони засохнут». Горожане не понимают, зачем пустили под корень тополя на центральной площади Улан-Удэ. ФОТО
Ремонт будет идти большую часть лета
Специалисты очистят чаши и проведут необходимые испытания
Работы по дезинфекции дорог, подъездов проводятся в Улан-Удэ и в других населённых пунктах
Мобильные бригады будут проверять людей, въезжающих в Бурятию из других регионов
Можно снять рекламный ролик или вайны
Решившие служить в Вооружённых силах могут подать документы, не выходя из дома
В Бурятии рассказали, как Пасху встретили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре