В музее в Улан-Удэ появился Пегашка

Жеребёнок появился на свет пару недель назад
В Уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья пополнение. В конце марта на свет появился жеребёнок, которого назвали Пегашка.
- Пегашка появился строго по «расписанию» - в последний день марта. Сейчас он уже окреп и подрос, любознательный и любопытный, так и норовит отойти от заботливой мамы Адель, но она строго следит за чадом! Кажется, что она даже не спит, охраняя спокойствие сыночка! – написали сотрудники музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим самоизоляции
. Временно не работают торговые центры, учреждения культуры, музеи в том числе. Поэтому увидеть Пегашку горожане смогут только после снятия режима.
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