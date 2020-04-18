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В музее в Улан-Удэ появился Пегашка

В музее в Улан-Удэ появился Пегашка
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Жеребёнок появился на свет пару недель назад

В Уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья пополнение. В конце марта на свет появился жеребёнок, которого назвали Пегашка.

- Пегашка появился строго по «расписанию» - в последний день марта. Сейчас он уже окреп и подрос, любознательный и любопытный, так и норовит отойти от заботливой мамы Адель, но она строго следит за чадом! Кажется, что она даже не спит, охраняя спокойствие сыночка! – написали сотрудники музея.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим самоизоляции. Временно не работают торговые центры, учреждения культуры, музеи в том числе. Поэтому увидеть Пегашку горожане смогут только после снятия режима. 
музей животные
 
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