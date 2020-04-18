В музее в Улан-Удэ появился Пегашка





В Уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья пополнение. В конце марта на свет появился жеребёнок, которого назвали Пегашка.- Пегашка появился строго по «расписанию» - в последний день марта. Сейчас он уже окреп и подрос, любознательный и любопытный, так и норовит отойти от заботливой мамы Адель, но она строго следит за чадом! Кажется, что она даже не спит, охраняя спокойствие сыночка! – написали сотрудники музея.