Коронавирус дал новый шанс бурятским боксёрам на Олимпиаду

Умар Кремлёв заявил, что состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново
Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что состав сборной России на Олимпийские игры в 2021 году будет пересмотрен по результатам предстоящих национальных чемпионатов. По словам Умара Кремлёва состав национальной сборной будет определяться по итогам чемпионата России этого года.
- Сейчас надо победить коронавирус, а потом — в ноябре-начале декабря — планируем провести чемпионаты России. Состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново по итогам предстоящих турниров. И это касается не только нашей сборной. Ведь за целый год может произойти всё, что угодно. Это большой срок, - сказал Кремлёв.
Претенденткой на участие в Олимпиаде-2020, которую перенесли на год, была спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова (весовая категория до 57 кг). Она единственная из спортсменов Бурятии отобралась для участия в Европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне. Здесь должны были разыграть именные путёвки на Олимпийские игры.
Ещё две представительницы Бурятии Дарима Сандакова и Наталья Шадрина остались запасными.
Европейский олимпийский квалификационный турнир в итоге отменили из-за угрозы распространения коронавируса.
- У нас Людмила Воронцова, Кристина Ткачева, Наталья Шадрина, Дарима Сандакова и Елена Гапешина вплотную идут с хорошими результатами в сборной. Считаю огромный шанс у Людмилы Воронцовой. По последним данным все спортсменки, которые выступают в олимпийских весах, могут претендовать на попадание в олимпийскую сборную. Что касается мужской сборной, то ребята у нас хорошие были, есть и будут. Шансы есть у Батора Сагалуева, - сказал главный тренер Центра спортивной подготовки Бурятии Доржо Шаргакшанов.
Спортсмены назвали решение об отмене соревнований благоразумным. Людмила Воронцова говорила, что появится время для того, чтобы ещё лучше подготовиться к соревнованиям.
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