«Благоразумное решение»: Бурятские спортсмены о переносе Олимпиады-2020



Бурятские спортсмены отреагировали на решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские Игры 2020 на 2021 год, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.



Своим мнением поделилась серебряный призёр Олимпийских игр 2016 Инна Степанова.



- Конечно, перенос Олимпийских Игр 2020 - это печальное известие, но в данной ситуации это самое благоразумное решение. В первую очередь, для нас должно быть важно наше здоровье, здоровье наших близких и нашей нации. Во-вторых, даже если мир победит вирус до июля 2020, то многие спортсмены не успеют качественно подготовиться в Олимпиаде или вообще не приедут на Игры, а нужна ли такая победа, когда половина не приехала, и половина не успела подготовиться? Ну и, в-третьих, мы имеем колоссальную возможность подготовиться ещё лучше. Все, что ни делается - делается к лучшему. Поэтому пусть будет так, - считает Инна Степанова.



В эти дни спортсменка вместе со сборной России по стрельбе из лука в рамках подготовки к Олимпийским Играм находилась на сборах в Турции. Сейчас все спортсмены в срочном порядке должны приехать в Россию.



- По приезду домой я собираюсь сесть на карантин. Максимально изолировать себя от всех внешних прямых контактов, - рассказала спортсменка. - Буду заниматься дома. И призываю всех жителей нашей республики бережно отнестись к себе, к своим близким, помогать родителям и бабушкам, дедушкам, чтобы они лишний раз не ходили в многолюдные места. Носите маски, используйте санитайзеры, чаще мойте руки, укрепляйте иммунитет. Всем здоровья и терпения.



Серебряный призёр чемпионата мира по боксу среди женщин Людмила Воронцова заявила, что с нетерпением ждет Олимпийских Игр.



- Конечно, обидно, что так долго готовились к соревнованиям, но в итоге на них не попали, - говорит Людмила Воронцова. - Так как я человек позитивный, я ищу в этом свои плюсы. У меня будет ещё время для того чтобы подготовиться и выступить.



Поддерживает решение о переносе участник Олимпиады-1980, главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки Павел Яковлев.



- Это правильное решение на фоне пандемии коронавируса. Это вынужденная мера, - считает тренер. - Конечно, в первую очередь, пострадают спортсмены, кто планировал пик формы на Олимпиаду, но с другой стороны - это не санкции, и поэтому все в равных условия. Перенос на 1 год - это не на 4 года. Даёт шанс многим спортсменам участвовать в Олимпиаде-2020 пусть в следующем году.



Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии COVID-19 МОК совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта приняли решение перенести Игры на 2021 год.

