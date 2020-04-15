Ранее коронавирус у больных из Бурятии подтверждали в Иркутске
Анализы на коронавирус больше не нужно будет никуда отправлять из Бурятии. Соответствующее решение принял 14 апреля Роспотребнадзор.
- Согласно письму Роспотребнадзора «Об оптимизации организации лабораторных исследований на COVID-2019», с 14 апреля положительные результаты анализов на COVID-2019, полученные в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии, считаются подтверждёнными, - сообщили в республиканском оперштабе.
Ранее первично положительные анализы, взятые в Бурятии, направлялись для подтверждения самолётом в научный центр «Вектор» в Новосибирск. 5 апреля для этого Бурятии отвели более близкий Иркутск – анализы подтверждались в научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора. Теперь же анализы и вовсе никуда не нужно отправлять.
Только за одни прошедшие сутки в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии проведены лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию у 137 людей. Всего же за весь период взяты анализы у 5517 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения коронавирусом в Бурятии к сегодняшнему дню достигло 100.
Анализы на коронавирус больше не нужно отправлять из Бурятии
Общество, Фото:
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