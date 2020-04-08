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Ангарчан обманули на 166 тысяч рублей

Ангарчан обманули на 166 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Схема, использованная мошенниками, стандартна

В Ангарске разбираются в обстоятельствах мошенничеств, жертвами которых стали двое горожан. Суммарно их обманули на 166 500 рублей.

Схема, использованная мошенниками, стандартна – звонок якобы от имени сотрудника службы безопасности банка. В одном случае аферист попросил 46-летнего мужчину назвать полный номер карты, и пострадавший выполнил его просьбу, после чего лжесотрудник банка заявил ангарчанину, что были совершены попытки несанкционированного входа в его личный кабинет, в ходе чего злоумышленники якобы подали от его имени заявку на кредит на сумму 104 тысячи рублей. И попросил проехать к ближайшему банкомату, чтобы проверить свои счета.

Мужчина снова выполнил просьбу афериста и действительно обнаружил на своих счетах указанные средства, а неизвестный пояснил: чтобы мошенники не смогли обналичить их, а также другие вклады гражданина, их нужно срочно снять и перевести на указанный им счёт.

Ангарчанин опять последовал его указаниям, внеся на озвученный счёт 139 000 рублей, 15-ю операциями. После чего на другом конце провода ему посоветовали сохранить все чеки и на следующий день обратиться к сотрудникам банка, объяснив всю ситуацию.

Придя домой, мужчина с помощью онлайн-приложения проверил состояние своих счетов и, убедившись, что средства ему не вернули, только тогда понял, что стал жертвой мошенников. Ранее из СМИ и разговоров со знакомыми ему было известно, что мошенники используют такой способ обмана, однако, считал, что с ним такого точно не произойдёт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ещё один 48-летний ангарчанин перечислил мошенникам 27 450 рублей якобы для оплаты банковских услуг (оформление, страховка, работа курьера). Такое требование ему было озвучено якобы сотрудником банка при оформлении онлайн-заявки на кредит в размере 100 тысяч рублей. По данному факту полицейские проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  
мошенничество
 
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