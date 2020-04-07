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Заболевшая коронавирусом забайкалка ехала через Улан-Удэ

Заболевшая коронавирусом забайкалка ехала через Улан-Удэ
Общество, 
Жительница Нерчинска сперва прилетела в Улан-Удэ, откуда поехала домой 

Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц Забайкальского края. Об этом 7 апреля сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Положительные результаты на наличие вируса пришли 7 апреля.

Одна из пациенток прибыла из Москвы в первых числах апреля и находилась в Улетах, она направлена на изоляцию в первую городскую больницы Читы. 

Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолёте добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное отделение Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.

В Иркутской области на сегодня официально подтверждено 13 случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Накануне здесь скончался 62-летний больной.

В Бурятии уже 50 больных коронавирусом. Среди них 11 детей. Вчера в инфекционной больнице умерла пожилая пациентка.
коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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