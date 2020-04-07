Заболевшая коронавирусом забайкалка ехала через Улан-Удэ

Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц Забайкальского края. Об этом 7 апреля сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Положительные результаты на наличие вируса пришли 7 апреля.
Одна из пациенток прибыла из Москвы в первых числах апреля и находилась в Улетах, она направлена на изоляцию в первую городскую больницы Читы.
Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолёте добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное отделение Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.
В Иркутской области на сегодня официально подтверждено 13 случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Накануне здесь скончался 62-летний больной.
В Бурятии уже 50 больных коронавирусом. Среди них 11 детей. Вчера в инфекционной больнице умерла пожилая пациентка.
Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.
В Иркутской области на сегодня официально подтверждено 13 случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Накануне здесь скончался 62-летний больной.
В Бурятии уже 50 больных коронавирусом. Среди них 11 детей. Вчера в инфекционной больнице умерла пожилая пациентка.