Заболевшая коронавирусом забайкалка ехала через Улан-Удэ









Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.



В Иркутской области на сегодня официально подтверждено 13 случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Накануне здесь скончался



В Бурятии уже Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолёте добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное отделение Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное, сообщили в Роспотребнадзоре.Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.В Иркутской области на сегодня официально подтверждено 13 случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Накануне здесь скончался 62-летний больной. В Бурятии уже 50 больных коронавирусом. Среди них 11 детей. Вчера в инфекционной больнице умерла пожилая пациентка.

Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц Забайкальского края. Об этом 7 апреля сообщили в краевом Роспотребнадзоре.Положительные результаты на наличие вируса пришли 7 апреля.Одна из пациенток прибыла из Москвы в первых числах апреля и находилась в Улетах, она направлена на изоляцию в первую городскую больницы Читы.