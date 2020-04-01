В Доме молодёжи организовали цех по пошиву масок
В Доме молодёжи Селенги в Гусиноозёрске организовали цех по пошиву масок. За эти дни добровольцы сшили более 1000 масок и распространили среди жителей пожилого возраста и находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Помогают в пошиве все неравнодушные жители города, маски также распространяются через магазины, куда обращаются одинокопроживающие, молодые мамы, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
В настоящее время на базе Дома молодёжи Селенги создан пункт приёма продуктов, масок, медикаментов и раздачи всем нуждающимся.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 1 апреля зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших коронавирусом есть дети, в том числе годовалый малыш.
Масок в Бурятии крайне не хватает, в продаже их нет. Сегодня замминистра промышленности и торговли сообщил, что маски появятся в ближайшие дни.
В Гусиноозёрске добровольцы сшили более тысячи масок и раздали пожилым
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