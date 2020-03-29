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Поисковики ищут родственников павших красноармейцев из Бурятии

Поисковики ищут родственников павших красноармейцев из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Могилы двух уроженцев Бурятии нашли в Ростовской области

Командир поискового отряда «Зов сердца» Дмитрий Воронов ищет родственников павших воинов из Бурятии, захороненных в братских могилах в городе Шахты Ростовской области.

- Я навожу порядок на братских могилах в городе Шахты. Ситуации в каждом случае разные. У кого-то нет могилы, у кого-то имени на плите или она искажена. Для этого и ищем родственников солдат, чтобы уточнить имена и фамилии, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Воронов.

Поисковый отряд «Зов сердца» нашёл уже около 200 семей погибших красноармейцев. В 95% случаев люди ничего не знали о судьбе погибших родственников, даже если имя было на плите памятника. Возможно, и в Бурятии родные павших красноармейцев, наконец, узнают, где похоронены их близкие.

Имена похороненных в братских могилах в городе Шахты:

1. Ветошников (Ветошкин) Василий Иванович, 1912 года рождения, сержант 103 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской стрелкой дивизии, уроженец Бурят-Монгольской АССР, Улан-Удэ. Ветошников (Ветошкин) В.И. умер 08.12.1943 в госпитале ЭГ №5782 и был похоронен на кладбище в городе Шахты, Ростовской области. Ошибочно числится погибшим 30.07.1943 года у села Степановка, Волгоградской области.

Его жена, Мария Николаевна, проживала в Улан-Удэ, на улице Мысовская, дом 2.

2. Джумабеков Калупумбат (Калукумбат), 1917 года рождения, сержант, командир отделения 116 стрелкового полка, призван Улан-Удэнским ГВК из Улан-Удэ. Джумабеков умер от ран 24.02.1943 в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в городе Шахты.

Его родные проживали в Улан-Удэ, 1-й участок, барак 14.

Родные могут обратиться на адрес эл.почты zovserdca1941-1945@mail.ru или же в редакцию ИА «Байкал-Daily»: info@baikal-daily.ru, телефон редакции: +7 (3012) 296-226

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