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В Бурятии инфекционная больница полностью переходит на лечение больных коронавирусом

В Бурятии инфекционная больница полностью переходит на лечение больных коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Пациентов инфекционной больницы переводят в больницу №4

Сегодня руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев и министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказали журналистам о ситуации с коронавирусом в республике.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня анализы двух человек из Бурятии пришли из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске положительными. Круг контактировавших с больными коронавирусом в Бурятии - более 200 человек. 

Сергей Ханхареев сообщил, что тесты на инфекцию в Бурятии есть в достаточном количестве, а лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» работает в круглосуточном режиме.

- Мы приняли решение проводить лабораторные исследования на базе наших лечебно-профилактических учреждений. На прошлой неделе мы определились, что исследования продолжатся на базе противотуберкулёзного диспансера, персонал там обучен нашими специалистами, персонал дал согласие, работа началась сегодня. Кроме этого, дано поручение минздраву расширить лабораторные исследования на других базах, - рассказал Сергей Ханхареев.

По его словам, те, кто «сильно желает» провериться на коронавирус, должны звонить на «горячую линию» минздрава республики, тогда можно будет провести исследование. Министр здравоохранения Евгения Лудупова напомнила, что следует стараться не перегружать систему здравоохранения, так как, по её словам, медицинские кадры сейчас - самый дорогой ресурс.

Также он сообщил, что лица, прибывшие из-за рубежа и не имеющие симптомов ОРВИ, могут пройти тестирование на 10 день после приезда. Но карантин нужно будет соблюдать в любом случае полностью. Самое главное – позвонить на «горячую линию» и сообщить всю важную информацию – дату приезда, место нахождения и контактную информацию.

Министр здравоохранения республики рассказала, что больница №4 в Улан-Удэ перепрофилируется и становится подразделением инфекционной больницы.

- В связи с тем, что инфекционная больница на Пирогова, 5 переходит полностью на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией, происходит перепрофилирование больницы №4. Я подписала приказ о том, что мы открываем 180 коек на базе больницы №4. Пациенты, которые находятся в этой больнице, переводятся в больницу скорой медицинской помощи, РКБ им. Семашко и также на дом под наблюдение, в Центр восточной медицины будем переводить неврологических пациентов. Сегодня автобусами после трёх часов будем перевозить пациентов лечиться в больницу №4, также туда переходят часть врачей инфекционной больницы. В целом, открывается подразделение инфекционной больницы на площадях больницы №4, - рассказала Евгения Лудупова. 



больница коронавирус минздрав
 
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