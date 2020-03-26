Выпуск с его участием можно посмотреть примерно в середине апреля
Анатолий Михаханов принял участие в съёмках ток-шоу «Отцы и дети» на телеканале «Мир». Об этом бывший профессиональный сумоист из Бурятии сообщил в своём аккаунте в Instagram.
- Принял участие в съёмках ТК «Мир» в ток-шоу «Отцы и дети». С замечательными и позитивными телеведущими Сергеем и Никитой Белоголовцевыми. А также познакомился с крутыми участниками программы и профессионалами своего дела, - написал Анатолий.
Вероятно, что темой выпуска стал здоровый образ жизни, поскольку спортсмен добавил в соцсети: «В который раз убеждаюсь, что спорт и ЗОЖ объединяет людей. Занимайтесь физкультурой».
В комментариях к своему посту он отметил, что выпуск с его участием можно посмотреть в середине апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года Анатолий Михаханов рассказал подписчикам, что за год похудел почти на 100 кг. Также он довольно часто выкладывает в Instagram фото и сторис из спортзала, где он тренируется, с прогулок по городу.
Анатолий Михаханов участвовал в съёмках федерального ток-шоу
Общество, Фото:
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