В Улан-Удэ акцией отметили Всемирный день здоровья полости рта

Стоматологи города устроили бесплатный квест для горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



В Улан-Удэ 13 марта на первом этаже торгового центра «Форум» отмечался Всемирный день здоровья полости рта. Под девизом «Объединяйтесь для здоровья полости рта» стоматологи провели бесплатную акцию для жителей города.



Акцию организовала Региональная общественная организация «Бурятская стоматологическая ассоциация», свои услуги предоставляла ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» , ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».



- Всемирный день здоровья полости рта отмечается с 20 марта 2008 года по инициативе Всемирной стоматологической федерации. В Бурятии он проходит уже третий год. Цель акции – проинформировать население о важности здоровья полости рта, о профилактике и гигиене, рассказать о факторах, которые могут вызвать заболевания полости рта. Сегодня все стоматологи республики объединились для того, чтобы донести до общественности полезные знания, - рассказала заместитель главного врача по качеству медицинской деятельности и клинико-экспертной работы ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Ольга Залуцкая.



Улан-удэнцам на акции предложили пройти своеобразный квест – для начала нужно было взять маршрутный лист, на котором были указаны четыре этапа. На первом этапе можно было пройти бесплатный стоматологический осмотр и проконсультироваться у врача. На следующем этапе - прослушать познавательные лекции о здоровье зубов, а после обучиться правилам гигиены полости рта. На заключительном этапе все участники акции получили полезные призы – познавательные брошюры, чупа-чупсы без сахара и зубные пасты.



На локации ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» стоматологи обучали улан-удэнцев правильно чистить зубы.



- Зубы нужно чистить два раза в день утром и вечером - утром после завтрака и вечером перед сном. Время чистки – три минуты. Чистить нужно выметающими движениями: верхнюю челюсть сверху вниз – от десны к режущему краю. Жевательные зубы также от десны к режущему краю, при этом щётку нужно держать под углом 45 градусов. На нижней челюсти зубы нужно чистить, соответственно, снизу вверх, выметающими движениями. Язык нужно чистить так: почистили зубы, промыли щетку под проточной водой и аккуратно чистите язык от корня до кончика, - объяснила гигиенист стоматологический Виктория Гаврилова.



Гигиенист стоматологический рассказала, что, если чистить зубы до завтрака, на них будет оставаться липкий зубной налёт, который трудно удалить. А если чистить зубы просто неправильно, то в дальнейшем может возникнуть рецессия десны и повышенная чувствительность зубов.



- Большинство стоматологических заболеваний можно избежать, если следить за здоровьем и гигиеной зубов. Мы рекомендуем посещать стоматолога минимум два раза в год. Потому что, когда у человека возникают заболевания полости рта, они могут быть неболезненными и могут не беспокоить человека. Увидеть заболевание полости рта в домашних условиях будет невозможно. Вообще, мы считаем, что здоровье начинается с зубов, - прокомментировала заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Ольга Залуцкая.



Принять участие в акции пришло большое количество людей, у некоторых локаций образовывались очереди. Улан-удэнцы внимательно слушали лекции и радовались полученным подаркам.



- Акция прошла замечательно. Побольше бы таких медицинских акций устраивали, не только по полости рта, но и по другим. Можно было бы, например, в рамках акций приезжать на дом к инвалидам, к дедушкам и бабушкам, которые в силу своего физического состояния не могут посещать врачей. Акция прошла поэтапно – это очень полезно, кому-то советуют протезировать, кому-то пройти профессиональную чистку. Учат чистить зубы, основная масса делает это неправильно, - поделился горожанин Алексей.



- Акция самая полезная, я узнала много нового, и главное – прошла осмотр! Времени ходить по стоматологам у меня нет, а тут зашла по делам в торговый центр и заодно проверила состояние зубов. Это очень круто, я прямо удивилась, что у нас такие акции проводятся, - рассказала участница акции Аюна.





