19-летний житель Бурятии выиграл на турнире квартиру







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 9 Мар 2020 в 4:33 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году главным призом фестиваля был автомобиль «Хёндай Солярис». Победу



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году главным призом фестиваля был автомобиль «Хёндай Солярис». Победу одержал студент-хуварак Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Руслан Сантуев. Тогда на этнофестиваль приехали участники не только из районов Бурятии, но и Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, Китая и Монголии. В соцсетях распространяется эффектное видео финала – зрители замирают, когда наступает итоговый момент, и Жалсып пробует силы перед решающим ударом. Когда ему удаётся сломать кость, многие из зала выбегают на сцену и начинают на руках подбрасывать победителя.

Абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга» стал Жалсып Манзаров из Тункинского района. Фестиваль состоялся с 8 по 9 марта, помериться силами приехали на соревнования 546 костоломов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости и участники из Монголии, Китая и Кыргызстана.- За весь турнир Жалсып Манзаров сломал 22 кости. Последняя кость ему досталась верблюжья. В упорной борьбе он выиграл у Алексея Очирова из Агинского Бурятского округа, - сообщают организаторы в соцсети.Чемпиону по разбиванию хребтовой кости достанется однокомнатная квартира в Улан-Удэ. Также молодому человеку, выигравшему на состязаниях, подарили телевизор в новую квартиру.