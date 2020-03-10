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19-летний житель Бурятии выиграл на турнире квартиру

19-летний житель Бурятии выиграл на турнире квартиру
Общество, 
Абсолютным победителем турнира по разбиванию хребтовой кости стал Жалсып Манзаров. ВИДЕО

Абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга» стал Жалсып Манзаров из Тункинского района. Фестиваль состоялся с 8 по 9 марта, помериться силами приехали на соревнования 546 костоломов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости и участники из Монголии, Китая и Кыргызстана.

- За весь турнир Жалсып Манзаров сломал 22 кости. Последняя кость ему досталась верблюжья. В упорной борьбе он выиграл у Алексея Очирова из Агинского Бурятского округа, - сообщают организаторы в соцсети.

Чемпиону по разбиванию хребтовой кости достанется однокомнатная квартира в Улан-Удэ. Также молодому человеку, выигравшему на состязаниях, подарили телевизор в новую квартиру. 

В соцсетях распространяется эффектное видео финала – зрители замирают, когда наступает итоговый момент, и Жалсып пробует силы перед решающим ударом. Когда ему удаётся сломать кость, многие из зала выбегают на сцену и начинают на руках подбрасывать победителя. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году главным призом фестиваля был автомобиль «Хёндай Солярис». Победу одержал студент-хуварак Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Руслан Сантуев. Тогда на этнофестиваль приехали участники не только из районов Бурятии, но и Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, Китая и Монголии.

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