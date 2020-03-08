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В цветочных магазинах Улан-Удэ праздничный ажиотаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Сегодня с утра в столице Бурятии в магазинах традиционный праздничный ажиотаж. Мужчины выбирают и покупают для своих любимых подарки и цветы. Что касается последних, то покупают сейчас, конечно, больше всего тюльпаны. На втором месте в «цветочном» рейтинге – розы.

Также флористы предлагают улан-удэнцам купить красиво оформленные, необычные букеты.

Как сообщают горожане в социальных сетях, в некоторых магазинах образовались очереди.

Справка:

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день». Исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. После распада Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от 30 декабря 2001 года.

В настоящее время 8 марта - Международный женский день (либо под другими названиями: День женщины, День матери и так далее) - является нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Также этот день нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и некоторых других странах. В Китае 8 марта для женщин действует укороченный рабочий день.  
праздник 8 марта
 
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