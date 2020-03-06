В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Открытие выставки мэтра Бальжинимы Доржиева посетил его сын, также известный художник Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



6 марта в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась персональная выставка заслуженного художника РФ, народного художника Бурятии Бальжинимы Доржиева «Дорога к тебе».



Поздравить мастера пришли его родственники, друзья и коллеги. В том числе поздравил отца его сын, не менее известный художник Зорикто Доржиев.



- Во время открытия прозвучало немало тёплых слов в адрес известного художника. Звучали слова о необычайном таланте признанного мэтра, его способности видеть новые образы и искать новые смыслы. Несмотря на приближающееся 70-летие, Бальжинима Доржиев пишет картины так, что зритель проникается свежестью и молодостью, которые буквально излучают полотна художника, - отметили в Национальном музее Бурятии.



На выставке представлено более 40 работ художника, выполненных за последние несколько лет. Эта выставка – подарок всем женщинам Бурятии к Международному женскому дню. Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем, его работы всегда отличаются яркими цветами, а темой его живописных работ часто является природа и животные Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы.



-То, что ты художник, надо подтверждать каждый день. Этот олимпийский настрой входит в кровь, и я этим уже живу, для меня это нормальное состояние. Во Вселенной постоянно что-то происходит. И художник должен это ощущать, – говорит Бальжинима Доржиев.



Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского округа. Окончил Иркутское художественное училище, а также Ленинградскую академию художеств имени Репина (мастерская Евсея Моисеенко). С 1991 по 2013 годы он являлся главным художником Бурятского государственного академического театра драмы. В 1981 года является активным участником групповых республиканских, зональных, всесоюзных, российских и зарубежных выставок. Бальжинима Доржиевич также провёл несколько персональных выставок, которые неизменно пользовались успехом.



