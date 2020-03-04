В Улан-Удэ откроется выставка детских рисунков, посвящённая 75-летию Победы

Свои работы представят учащиеся ДХШ имени Р.С. Мэрдыгеева



10 марта в 16:00 в музее города Улан-Удэ состоится открытие выставки детских рисунков «Я только слышал о войне». Учащиеся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева представят вниманию горожан свои авторские работы, посвящённые теме Великой Отечественной войны.



- На много лет ушла от нас война 1941-1945 годов, но её жестокий трагический образ навсегда останется в памяти человечества. Все меньше становится очевидцев, которые могли бы поделиться с нами своими личными впечатлениями о событиях военных лет. Современные дети, появившиеся на свет спустя 60-65 лет после Победы, об истории военных сражений узнают из книг и рассказов своих родных. Несмотря на давность, память о войне не утихает, боль утраты не забывается. В этот юбилейный год, в школах, театрах, музеях проходят образовательные проекты, рассказывающие о памятных датах и наших доблестных воинах. Наша школа не стала исключением. Ребята посещали музеи, библиотеки, участвовали в акции «Блокадный хлеб», изучали творчество художников, работавших в военные и послевоенные годы. – рассказал преподавательский коллектив учреждения.



«Никогда не забудем мы тех людей, которые отстояли Победу, совершали героические подвиги во имя будущего, во имя нас с вами» – таков лейтмотив выставки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.



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