Мероприятие состоится в конце марта
27-28 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии пройдёт «Байкальская рыбалка-2020». По данным ФГБУ «Главрыбвод» на сегодняшний день уже зарегистрировалась 81 команда. Это, кроме представителей Бурятии, участники из Иркутска, Братска, Красноярска и Владивостока, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В прошлом году было зарегистрировано 346 команд из Бурятии и разных регионов России, а также зарубежных стран - Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, сборная команда Евросоюза и даже гости из Конго.
В 2019 году «Байкальская рыбалка» была признана крупнейшим соревнованием по зимней спортивной рыбалке в стране. Это зафиксировано в книге рекордов России – турнир официально признан самым масштабным по количеству участников, 1 400 человек одновременно находились на льду Байкала.
В разные годы рыболовный турнир посещали почетные гости – депутат Госдумы РФ, чемпион мира Николай Валуев, актеры Вилли Хаапасало, Виктор Бычков «Кузьмич», рыболовный эксперт Владимир Струев. В этом году на лед Байкала приедет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.
Призовой фонд рассчитан на 10 первых мест. Главная награда соревнований - аэроглиссер «Север Фантом 650», предоставленный генеральным партнером – компанией «Север» (Красноярск). Далее по нисходящей: снегоход YAMAHA, лодочный мотор YAMAHA, лодка надувная «Селенга 360», электрогенератор, мотоледобур, эхолот, GPS-навигатор, туристический тент, палатка. Главный приз лучшей женской команде – путёвки в Таиланд.
Параллельно основному турниру пройдут отдельные соревнования для детей до 14 лет «Юный Рыбак», который проводят организаторы «Байкальской рыбалки» совместно с Советом отцов при главе Бурятия Алексее Цыденове.
Регистрацию можно пройти по адресу г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18, здание ФГБУ «Главрыбвод». Справки по телефону: 8-950-397-21-62, 21-21-89, 8-924-355-77-70, 57-97-70.
На «Байкальскую рыбалку» уже зарегистрировалась 81 команда
Общество, Фото:
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