 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Февраля

28 Февраля

Популярное

На «Байкальскую рыбалку» уже зарегистрировалась 81 команда

На «Байкальскую рыбалку» уже зарегистрировалась 81 команда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие состоится в конце марта

27-28 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии пройдёт «Байкальская рыбалка-2020». По данным ФГБУ «Главрыбвод» на сегодняшний день уже зарегистрировалась 81 команда. Это, кроме представителей Бурятии, участники из Иркутска, Братска, Красноярска и Владивостока, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В прошлом году было зарегистрировано 346 команд из Бурятии и разных регионов России, а также зарубежных стран - Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, сборная команда Евросоюза и даже гости из Конго.

В 2019 году «Байкальская рыбалка» была признана крупнейшим соревнованием по зимней спортивной рыбалке в стране. Это зафиксировано в книге рекордов России – турнир официально признан самым масштабным по количеству участников, 1 400 человек одновременно находились на льду Байкала.

В разные годы рыболовный турнир посещали почетные гости – депутат Госдумы РФ, чемпион мира Николай Валуев, актеры Вилли Хаапасало, Виктор Бычков «Кузьмич», рыболовный эксперт Владимир Струев. В этом году на лед Байкала приедет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Призовой фонд рассчитан на 10 первых мест. Главная награда соревнований - аэроглиссер «Север Фантом 650», предоставленный генеральным партнером – компанией «Север» (Красноярск). Далее по нисходящей: снегоход YAMAHA, лодочный мотор YAMAHA, лодка надувная «Селенга 360», электрогенератор, мотоледобур, эхолот, GPS-навигатор, туристический тент, палатка. Главный приз лучшей женской команде – путёвки в Таиланд.

Параллельно основному турниру пройдут отдельные соревнования для детей до 14 лет «Юный Рыбак», который проводят организаторы «Байкальской рыбалки» совместно с Советом отцов при главе Бурятия Алексее Цыденове.

Регистрацию можно пройти по адресу г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18, здание ФГБУ «Главрыбвод». Справки по телефону: 8-950-397-21-62, 21-21-89, 8-924-355-77-70, 57-97-70.

Байкальская рыбалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале снесут 11 турбаз
На Байкале снесут 11 турбаз
Общество, 29.02.2020
Турбазы построены с нарушениями закона 
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
Общество, 29.02.2020
Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Общество, 29.02.2020
Результаты конкурса стали известны вчера 
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Общество, 29.02.2020
Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома 
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
Общество, 29.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля по республике днём местами небольшой снег
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество, 28.02.2020
На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран
Ледовая гонка квадроциклистов в Иркутске соберёт около 60 участников
Ледовая гонка квадроциклистов в Иркутске соберёт около 60 участников
Общество, 28.02.2020
Приедут спортсмены из Ангарска, Слюдянки и Улан-Удэ
В Улан-Удэ пройдёт юбилейная выставка народного художника
В Улан-Удэ пройдёт юбилейная выставка народного художника
Общество, 28.02.2020
Своё творчество представит заслуженный художник РФ Бальжинима Доржиев
В марте в Улан-Удэ состоятся 3 турнира по настольному теннису
В марте в Улан-Удэ состоятся 3 турнира по настольному теннису
Общество, 28.02.2020
Среди них чемпионат Бурятии среди землячеств и турнир «Сагаалха»
Юный иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом
Юный иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом
Общество, 28.02.2020
В 15 лет никто в мире так высоко не прыгал
Подростков Бурятии просят написать о жизни семьи в 1941-1945 гг.
Подростков Бурятии просят написать о жизни семьи в 1941-1945 гг.
Общество, 28.02.2020
Проводится всероссийский конкурс творческих работ
Ростуризм объявил об угрозе безопасности туристов в Италии и Корее
Ростуризм объявил об угрозе безопасности туристов в Италии и Корее
Общество, 28.02.2020
Это связано с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах
В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова
В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова
Общество, 28.02.2020
Соревнования состоятся 8 марта в посёлке Селенгинск
Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»
Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»
Общество, 28.02.2020
Сергей Ершов дописал ещё 17 куплетов к существующему тексту народной песни
^