На главной площади Улан-Удэ отметили Сагаалган: фоторепортаж

Старт празднованию года Белой металлической мыши был дан на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В полдень 24 февраля на площади Советов в Улан-Удэ состоялось празднование Сагаалгана «Сагаан hараа угтая». Улан-удэнцев поздравили бурятский Белый Старец Сагаан Убэгэн, а также приехавшие в гости Байкальский Дед Мороз и удмуртский Тол Бабай.



Церемония традиционно началась с зажжения огня и ритуального подношения Духу Огня белой пищи. С трибуны прозвучали поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.



Для горожан выступили ведущие творческие коллективы и солисты города. Белый Старец рассказал о встрече Сагаалгана и его традициях.



Также на главной площади столицы состоялась национальная игра hээр шаалган (разбивание хребтовой кости). Провёл её по всем канонам заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев.



Завершением праздника стал массовый ёхор в исполнении народного фольклорного ансамбля «Тоонто», творческих коллективов «Харасгай», «Амар сайн» и гостей мероприятия.





