Старт празднованию года Белой металлической мыши был дан на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В полдень 24 февраля на площади Советов в Улан-Удэ состоялось празднование Сагаалгана «Сагаан hараа угтая». Улан-удэнцев поздравили бурятский Белый Старец Сагаан Убэгэн, а также приехавшие в гости Байкальский Дед Мороз и удмуртский Тол Бабай.
Церемония традиционно началась с зажжения огня и ритуального подношения Духу Огня белой пищи. С трибуны прозвучали поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
Для горожан выступили ведущие творческие коллективы и солисты города. Белый Старец рассказал о встрече Сагаалгана и его традициях.
Также на главной площади столицы состоялась национальная игра hээр шаалган (разбивание хребтовой кости). Провёл её по всем канонам заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев.
Завершением праздника стал массовый ёхор в исполнении народного фольклорного ансамбля «Тоонто», творческих коллективов «Харасгай», «Амар сайн» и гостей мероприятия.
На главной площади Улан-Удэ отметили Сагаалган: фоторепортаж
Общество, Фото:
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