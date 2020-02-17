Александр Богомоев стал чемпионом Европы

Борец из Бурятии Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы, проходивший в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он побелил грузина Бека Ломтадзе – 3:2. Бронза – у армянина Арсена Аратюняна и Николая Охлопкова из Молдавии.







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— Приехало много земляков нас поддержать. Прежде всего большое спасибо нашему региональному министру спорта Вячеславу Анатольевичу Дамдинцурунову. Кроме этого, здесь и старший тренер команды, и личный тренер, и друзья. Приятно, что даже в Риме, далеко от дома, чувствуешь домашнюю атмосферу. А победу и золотую медаль я бы хотел посвятить своему другу, двукратному победителю первенств Европы, трагически погибшему Юрию Власко. Думаю, он всё видел и радуется за нас.





