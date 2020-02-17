Александр Богомоев стал чемпионом Европы

Борец из Бурятии Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы, проходивший в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он побелил грузина Бека Ломтадзе – 3:2. Бронза – у армянина Арсена Аратюняна и Николая Охлопкова из Молдавии.
Второй борец из Бурятии Балдан Цыжипов (до 125 кг) завоевал за бронзу в схватке с украинским борцом Олександром Хоцяновским.
Федерация спортивной борьбы России представила интервью с чемпионом Европы. Портал WRESTRUS.RU напомнил, что Александр Богомоев не попал на Олимпийские игры-2016, после чего его преследовала череда неудач, как на ковре, так и за ковром. В начале олимпийского цикла уже не верилось, что Богомоев будет продолжать борцовскую карьеру, но он не просто в обойме — он вернул себе титул лучшего борца Европы пять лет спустя.
— Сил не осталось совсем, но как же я рад этой победе! — воскликнул Александр Богомоев. — Весь путь к этой медали был сложным, не только по турнирной сетке — а все эти четыре года. Я так давно не боролся на столь крупных соревнованиях, что чувствовал себя, можно сказать, первоклассником, новичком. Столько переживаний, ответственности... Настраивался вдвойне, и сначала поборол себя, и только потом — соперников. А вообще, время пролетело: вроде отлько вчера отбирались в Рио, а уже на носу Олимпиада в Токио...
— Такое комбо: в полуфинале действующий чемпион Европы армяниин Арутюнян, в финале — чемпион мира грузин Ломтадзе...
— И до этого ещё Владимир Дубов, призёр мира и Европы, крайне неудобный для меня соперник. Вес был очень интересный!
— Как прошла весогонка? Все-таки вы уже фактически перешли в категорию до 65 кг...
— Пришлось потерпеть. Не скажу, что было легко, но самое главное — выиграли. Официально: это была моя последняя весогонка в карьере. Отныне я борец веса до 65 кг.
— В Италии раньше бывали?
— Знаете, раньше не бывал, и сейчас не могу сказать, что был в Италии — ведь только был в зале, вес гонял. Надеюсь, сейчас удастся посмотреть центр, Колизей.
— И даже кухня не создала итальянскую атмосферу?
— Кухню попробовал, ел пасту, но не буду говорить, что все прям так шикарно. Все хвалили, но я попробовал и... В России кухня лучше! Вы только подумайте, российская кухня — какой выбор, какой ассортимент. А здесь что? Все однообразно. Пицца, паста.
— Пока не выиграли свой финал, за ребят болели?
— Болел, но соревнования не смотрел, держался от борьбы подальше. Когда смотришь схватки — погружаешься, и это может негативно сказаться. Итак, сгонка, после Ярыгинского ещё не отошел, такая психологическая нагрузка...
— На трибуне был флаг России с надписью «Бурятия».
— Приехало много земляков нас поддержать. Прежде всего большое спасибо нашему региональному министру спорта Вячеславу Анатольевичу Дамдинцурунову. Кроме этого, здесь и старший тренер команды, и личный тренер, и друзья. Приятно, что даже в Риме, далеко от дома, чувствуешь домашнюю атмосферу. А победу и золотую медаль я бы хотел посвятить своему другу, двукратному победителю первенств Европы, трагически погибшему Юрию Власко. Думаю, он всё видел и радуется за нас.
Как сообщал «Байкал-Daily», обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, взяли медали. Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.
Российские вольники уверенно выиграли общекомандный зачёт чемпионата Европы, завоевав пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. Золото России принесли Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Серебро завоевали Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг), бронзу – Балдан Цыжипов (до 125 кг).