Александр Богомоев вышел в финал чемпионата Европы











Как сообщал «Байкал-Daily», обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, взяли медали . Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.

Бурятский спортсмен Александр Богомоев (до 61 кг) вышел в финал чемпионата Европы по борьбе: в полуфинале он одолел Арсена Аратюняна (Армения) со счётом 7:6.В итоговой схватке - за золотую медаль - он встретится с Бекой Ломтадзе (Грузия).Второй борец из Бурятии Балдан Цыжипов (до 125 кг) поборется за бронзу. Он проиграл в четвертьфинале грузину Гено Петриашвили (0:11).