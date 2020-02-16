Александр Богомоев вышел в финал чемпионата Европы

Второй бурятский борец Балдан Цыжипов поборется за бронзу
Бурятский спортсмен Александр Богомоев (до 61 кг) вышел в финал чемпионата Европы по борьбе: в полуфинале он одолел Арсена Аратюняна (Армения) со счётом 7:6.
В итоговой схватке - за золотую медаль - он встретится с Бекой Ломтадзе (Грузия).
Второй борец из Бурятии Балдан Цыжипов (до 125 кг) поборется за бронзу. Он проиграл в четвертьфинале грузину Гено Петриашвили (0:11).
Как сообщал «Байкал-Daily», обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, взяли медали
. Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.
Второй бурятский борец Балдан Цыжипов поборется за бронзу
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