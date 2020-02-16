Стальвира Оршуш о бронзе чемпионата Европы: «Я медаль заслужила, заработала»



- Да, мы были тут на сборах и съездили в центр, насладились, прониклись многовековой культурой и историей. Очень круто, очень здорово. Рим – великолепный город. Мне очень понравилось в Ватикане, в музее Ватикана посмотрели картины. Погуляли по римскому Форуму, представили, как проходили гладиаторские бои. Мне все это было интересно ещё с детства по картинкам. Когда мы гуляли по Ватикану, я присоединилась к какой-то группе с русскоговорящим гидом, так что полностью погрузилась в атмосферу. Я всегда стараюсь заранее немного узнать о тех городах, куда мы поедем и что там есть интересного. Это же здорово. В Риме мы провели крутейший сбор и благодаря этому получили возможность познакомиться с культурой.













Как сообщал «Байкал-Daily», спортсменки из Бурятии Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Риме (Италия).

На чемпионате Европы в Риме Стальвира Оршуш выиграла бронзовую медаль. В интервью WRESTRUS.RU спортсменка оценила своё выступление и поделилась впечатлениями от посещения Рима.- Всё шло хорошо и закончилось хорошо на сегодняшний день, - подчеркнула Стальвира Оршуш. - Было бы круто выиграть чемпионат Европы в третий раз подряд, но значит так должно быть, значит надо работать. Это нормальные вещи, нужно их воспринимать, делать выводы и идти дальше. Ничего катастрофического не произошло. Я рада тому, что имею. Это - моя медаль, я её заслужила, заработала. Впереди есть новые цели и задачи, новые этапы подготовки. Будем работать и завоёвывать золотые медали.- Кстати, медаль очень красивая – на ней изображён Колизей - это же целая история! - продолжила Стальвира Оршуш. - В моей коллекции она будет одной из любимых. Вообще все мои медали – любимые, потому что они все добыты моим трудом, трудом моего тренера, наших коллег, благодаря нашим болельщикам, многие из которых поддерживали меня на трибунах сегодня, всем моим близким. Это наша общая медаль. Болельщиков из Бурятии на трибунах было много, потому что, помимо меня, на чемпионате Европы борются наши мужчины: Александр Богомоев и Балдан Цыжипов. Классно, что они в этом году пробились в состав сборной России. Удачи им и успеха, чтобы у них были золотые медали. Наши прекрасные болельщики всегда нас сопровождают. Мы получаем от них заряд энергии, спасибо большое, что они есть. Они нас очень бодрят и мотивируют.